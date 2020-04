Non può avvicinarsi, ma è sorpreso vicino a casa della ex: 36enne in manette

Viene sorpreso nelle vicinanze dell’abitazione della ex – dalla quale doveva stare ad una distanza di almeno 300 metri – e finisce in manette.

Nei guai un 36enne, fermato dai carabinieri della Stazione di Sarmato e colpito da ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari quale aggravamento resosi necessario a seguito dell’inottemperanza al divieto di avvicinamento alla sua ex convivente, che già in passato è accusato di aver maltrattato.

L’uomo, apparso in stato di ebbrezza, dopo solo pochi giorni dall’inizio del divieto, è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della donna in palese violazione delle prescrizioni a cui doveva sottostare, che lo obbligavano a stare lontano un minimo di 300 metri dai luoghi frequentati dalla ex compagna.