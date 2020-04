Non solo Donne Juniores: ecco le sedici “panterine” Esordienti e Allieve del VO2 Team Pink

Riflettori sulle più giovani leve del sodalizio piacentino “cento per cento rosa” del presidente Gian Luca Andrina

PIACENZA, 4 APRILE 2020 – Non solo dieci atlete Juniores pronte a dar battaglia nella categoria trampolino di lancio verso le “grandi” (Elite). Alle loro spalle, anagraficamente parlando, ci sono sedici “panterine” desiderose di crescere in sella e graffiare sui pedali in una stagione che per forza di cose sarà ridotta e che deve ancora capire le proprie coordinate temporali. Anche nel 2020 il VO2 Team Pink propone il progetto della completa filiera “rosa”, concentrando gli sforzi e l’attività nel settore femminile giovanile. Andiamo a conoscere, dunque, le più giovani promesse del sodalizio piacentino del presidente Gian Luca Andrina.

I DS – In primis, confermato il trio di direttori sportivi che si occupa di entrambe le categorie: a guidare le atlete saranno ancora il parmense Vittorio Affaticati, il bolognese Vincenzo Alongi e il modenese Gianfranco Bonfiglioli.

LE ESORDIENTI – Nella prima categoria agonistica partendo dal basso, poker di atlete ex Giovanissime e dunque al primo anno (2007). A “chilometro zero” dal Gs Zeppi c’è Alice Catacchio, mentre dal sodalizio parmense del Torrile giunge Sarah Sandei. Il Cooperatori è l’ex squadra di Marcella Orlandini, mentre Giada Giani passerà dal triathlon al ciclismo. A loro si affianca il collaudato quintetto dei secondi anni (2006), arricchito da un’altra ex triatleta: la parmense Marta Festa. In rosa spazio alle confermate Arianna Giordani (piacentina, bronzo tricolore su strada nel 2019 a Chianciano Terme), Linda Ferrari (reggiana), la parmense Emma Del Bono e la romana Mia Costantini.

LE ALLIEVE – Discorso simile per le Allieve, con la modenese Martina Bonfiglioli, la reggiana Elisa Incerti, la torinese Martina Sanfilippo e la trentina Ylenia Campostrini (già in organico nel 2019) che si cimenteranno nel secondo anno in categoria. Categoria che invece verrà “assaggiata” da altre due “panterine” della scorsa stagione, le ex Esordienti Elena Delogu (casalasca) e Sara Guidetti (parmense), entrambe classe 2005. L’unico volto nuovo è quello di Vittoria Grassi (2005), torinese di Grugliasco, proveniente dalla Rodman Azimut e campionessa italiana Velocità a squadre e Omnium Sprint Donne Esordienti su pista nel 2019.

LE PROSPETTIVE – “Le Esordienti – spiega uno dei ds, Vittorio Affaticati – rappresentano una categoria particolare. I primi anni sono tutti un po’ da scoprire, anche perché arrivano dalle Giovanissime. Nei secondi anni, abbiamo ragazze che sono cresciute molto e che hanno una buona prospettiva. In questa categoria si insegna un po’ di tutto: la posizione in bicicletta, come impostare le curve e tante altre cose. In inverno abbiamo inserito la mountain bike, senza partecipare a gare: aiuta molto nella guida del mezzo e questo può essere utile anche per le cronometro”.

“Come Allieve – aggiunge Vincenzo Alongi, altro direttore sportivo del VO2 Team Pink – penso che saremo competitivi come lo scorso anno. Abbiamo Sara Guidetti ed Elena Delogu che passano in categoria dal biennio Esordienti, mentre Martina Bonfiglioli, Elisa Incerti, Martina Sanfilippo e Ylenia Campostrini sono al secondo anno. L’unico volto nuovo è Vittoria Grassi, innesto molto positivo con margini tecnici. Sanfilippo e Incerti sono brave su più terreni, Campostrini è notevolmente migliorata rispetto all’anno scorso, deve superare alcune insicurezze. La squadra è abbastanza completa: in salita ci difendiamo, sul passo non abbiamo problemi e in volata almeno tre frecce sono disponibili”.

Rosa Donne Esordienti e Allieve VO2 Team Pink

Donne Esordienti: Sarah Sandei (2007 dal Torrile), Marcella Orlandini (2007 dal Cooperatori), Alice Catacchio (2007 dal Gs Franco Zeppi), Giada Giani (2007 dal triathlon), Emma Del Bono (2006), Mia Costantini (2006), Arianna Giordani (2006), Linda Ferrari (2006), Marta Festa (2006, dal triathlon)

Donne Allieve: Vittoria Grassi (2005, dalla Rodman Azimut), Elena Delogu (2005), Sara Guidetti (2005), Martina Bonfiglioli (2004), Elisa Incerti (2004), Martina Sanfilippo (2004), Ylenia Campostrini (2004)

Direttori sportivi: Vittorio Affaticati, Vincenzo Alongi, Gianfranco Bonfiglioli.

Nella foto, le Esordienti e le Allieve del VO2 Team Pink nel ritiro di gennaio a Riotorto

Ufficio stampa VO2 Team Pink