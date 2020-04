Nuova scossa di terremoto avvertita nel piacentino, epicentro nel pavese (3.7 di magnitudo)

Nuove scosse di terremoto avvertite in provincia di Piacenza nella mattina di domenica 19 aprile.

La più forte poco prima di mezzogiorno (alle 11 e 53), secondo l’Istituto di vulcanologia e geofisica la magnitudo è stata di 3.7 e il terremoto è avvenuto in provincia di Pavia nella zona di Montalto Pavese. Un primo episodio sismico si era verificato sempre al confine con la provincia di Pavia a Brallo di Pregola alle 7 e 16. La seconda scossa più intensa è stata percepita in particolare nell’area occidentale della provincia di Piacenza e in Val Tidone.

Le nuove scosse seguono lo sciame sismico che tra mercoledì sera e giovedì mattina aveva interessato in particolare la Val Trebbia e la Val d’Aveto in provincia di Piacenza.

IN AGGIORNAMENTO