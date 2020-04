Oltre 273mila euro in arrivo per l’Azienda Usl di Piacenza

In poche ore sono arrivate all’Azienda Usl di Piacenza nuove donazioni a sostegno del comparto sanitario piacentino.

La ditta Fossati serramenti di San Nicolò (Rottofreno) ha donato 16mila euro per molteplici esigenze e necessità relative all’emergenza Coronavirus. La ditta Pizza+ di Gariga di Podenzano ha donato quasi 20mila euro a favore dell’Ospedale di Bobbio, per l’acquisto di un ecografo per l’emergenza Coronavirus. La società Italgas s.p.a. con sede a Milano si è resa disponibile ad erogare 200mila euro, importo che sarà utilizzato per l’emergenza Coronavirus.

Nel frattempo, sulla piattaforma online Crowdfunding proseguono le donazioni da parte di privati. Sarà di 43.408,17 euro, la somma relativa al periodo 10 marzo/15 marzo che verrà accreditata all’Azienda Usl di Piacenza e destinata a sua volta a far fronte all’emergenza medica.