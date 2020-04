Oltre 500 controlli delle Fiamme Gialle. Alla guida ubriaco, tasso 5 volte sopra il consentito

Continuano le attività di controllo del territorio, da parte delle Fiamme Gialle Piacentine, nell’ambito dell’osservanza delle norme vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto.

Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi giorni sono state individuate anche gravi condotte illecite che hanno portato ad una serie di denunce all’Autorità Giudiziaria competente.

Nel pomeriggio del 20 aprile lungo via Emilia Pavese una pattuglia di finanzieri ha intercettato una vettura che procedeva con andatura incerta; i militari, insospettiti, hanno fermato il mezzo al cui interno vi era un soggetto originario dell’Ecuador, in evidente stato di alterazione psicofisica. La scarsa lucidità mostrata dal soggetto fermato, associata ad un palese e percettibile consumo di alcool, hanno indotto i militari operanti a sottoporre il soggetto al controllo con etilometro. Dalla misurazione eseguita è stato rilevato un tasso alcolemico nel sangue superiore di quasi 5 volte il limite consentito; si è proceduto, dunque, all’immediato ritiro della patente, al sequestro del veicolo e al deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Sono stati quasi 500 i controlli effettuati dalle pattuglie di finanzieri messe in campo solo nell’ultima settimana, durante i quali sono state sanzionate altre 20 persone e 3 titolari di attività commerciali per violazioni alle disposizioni emanate dall’Autorità per motivi di tutela della salute pubblica.

Resta alta l’attenzione delle Fiamme Gialle, e di tutte le Forze di Polizia, nella lotta a condotte palesemente illecite in quanto rischiano di vanificare i sacrifici di tutti i cittadini onesti e di tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea nel contenimento della pandemia.