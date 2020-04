Opere all’asta per sostenere l’ospedale, raccolti 7.700 euro

Opere all’asta per sostenere l’ospedale di Piacenza.

Un’iniziativa che ha unito arte e solidarietà, promossa dal collettivo Artisti per Piacenza, che ha consentito di raccogliere 7.700 euro, versati tramite bonifico all’Ausl. La singolare asta è andata in scena, ovviamente via social, nei giorni scorsi: gli artisti partecipanti hanno proposto le proprie opere, pubblicate sui profili Facebook e Instagram. Le offerte sono stage raccolte comunicando direttamente all’artista l’importo che l’acquirente si è poi impegnato a versare, con la causale “donazione Covid Open Art”.

A dare notizia del grande successo ottenuto dall’iniziativa è Sara Pella, che ha coordinato il tutto insieme a Daniele Vallisa, Alice Basso, Alessia Castelli.