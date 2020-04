Palestra Acrobatic dona 4mila euro a Croce Rossa Piacenza

Nella mattinata di sabato 4 aprile i dirigenti della palestra “Acrobatic Fitness Club” di Piacenza hanno donato un assegno da 4mila euro al Comitato di Croce Rossa Italiana di Piacenza.

“Questa somma è da parte di tutti i tesserati, da parte dei dirigenti Daniele, Davide e Stefano, un piccolo gesto per quanto avete fatto e tutto ciò che state facendo per Piacenza”, hanno spiegato i promotori dell’iniziativa nel consegnare l’assegno direttamente nelle mani di Alessandro Guidotti, presidente provinciale della Cri di Piacenza “Ringrazio la famiglia Bavagnoli, la palestra Acrobatic e tutti i loro associati – le parole di Guidotti -. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a raccogliere questa somma importante. La destineremo per l’acquisto di un veicolo che sarà dedicato alla consegna di farmaci salvavita e della spesa a domicilio per le persone anziane o malate, o comunque impossibilitate ad uscire autonomamente”.

“Come Croce Rossa di Piacenza stiamo servendo tante famiglie – ha spiegato il presidente Guidotti -. Ogni giorno consegniamo beni e farmaci di primaria necessità, solo in città sono attive 5 squadre di volontari, tra le cui fila sono attivamente impegnati anche i volontari temporanei. Abbiamo altresì attivato questo prezioso servizio anche nel territorio provinciale, dove Croce Rossa conta 11 sedi, tuttavia abbiamo necessità di ampliare il parco mezzi: per poter garantire la consegna di farmaci e spesa a chi ha bisogno. Confidiamo che arrivino altre donazioni che vadano a concorrere all’acquisto di autovetture che saranno dedicate a queste attività”.

Ricordiamo che è possibile donare facendo un bonifico sul c/c acceso presso la Sede Centrale della Banca di Piacenza, Iban IT58 E051 5612 600C C000 0037 440, intestato a Croce Rossa di Piacenza oppure tramite il sito internet Crowdfounding.