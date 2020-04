“Pane e Internet”, al via un ciclo di webinar per l’alfabetizzazione digitale ai tempi del covid

Non si ferma, in questo periodo, l’attività del progetto di alfabetizzazione digitale della Regione Emilia Romagna Pane e Internet, cui anche il Comune di Piacenza ha collaborato in questi anni per promuovere iniziative di divulgazione informatica e tecnologica.

Ha preso il via infatti sul sito www.paneeinternet.it , un ciclo di webinar (seminari su internet) dedicati all’emergenza Covid-19 e alle informazioni utili per aiutare i cittadini a orientarsi in questa fase di criticità. Dopo l’appuntamento on line di ieri, mercoledì 15 aprile sul tema delle fake news, oggi pomeriggio, dalle 18 alle 19 l’incontro sul web riguarderà l’introduzione all’e-commerce, per favorire un più efficace utilizzo degli strumenti a disposizione.

Mercoledì 22 aprile, sempre con inizio alle 18 (come per tutti gli incontri), approfondimento sulle notizie “bufala” e indicazioni su come riconoscerle tra linguaggio, grafica e tecniche comunicative, mentre giovedì 23, allo stesso orario, verrà trasmessa la prima parte del webinar “Genitori digitali”, dedicato agli adulti e ai figli sino ai 13 anni di età. Martedì 28, dalle 18 alle 19, consigli sugli acquisti on line e su come evitare il rischio di truffe, per concludere giovedì 30, al medesimo orario, con la seconda parte di “Genitori digitali” dedicata a chi ha figli di età superiore ai 13 anni.