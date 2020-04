Una petizione on line per scongiurare la chiusura di Spazio 2, la cittadella della creatività e dell’imprenditoria giovanile di Piacenza.

L’iniziativa è partita dopo che è stata comunicata la volontà dell’amministrazione di chiudere le attività – al momento proposte ovviamente solo on line – alla fine del mese, e di non prorogare l’appalto ai gestori attuali in attesa del nuovo bando che, al momento, non è stato ancora pubblicato.

“Per gli operatori di Spazio2, per le associazioni che vi abitano, per gli insegnanti e gli allievi dei corsi, per gli attori dei progetti, per chi ha trovato lavoro grazie ai percorsi di orientamento, per ciò che Spazio2 è stato e per ciò che Spazio2 dovrebbe continuare ad essere chiediamo che non venga chiuso né revisionato come già accaduto con spazio Belleville e Spazio4” si legge nel testo della petizione.