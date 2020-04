“Piacenza ignorata da Conte. Non è polemica ma prendere atto della realtà”

La maggioranza si schiera compatta al fianco del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, dopo la sua intervista a La Verità e l’attacco ricevuto dal capogruppo Dem Stefano Cugini.

LA NOTA – C’è una cosa, tre le tante, che stiamo imparando dal Sindaco Barbieri: davanti all’emergenze bisogna solo rimboccarsi le maniche ed operare. È un “insegnamento” che impartisce quotidianamente non con le parole ma con l’esempio, come sa ogni interlocutore – senza distinguo di sorta – che l’ha incontrata. Altrettanto vogliamo essere convinti che questo senso di responsabilità sia il medesimo che accomuna chi decide di mettersi a disposizione del proprio territorio, come chi lo rappresenta in seno al Consiglio comunale. Pertanto non ci diamo ad invettive o scaramucce alla maniera dei capponi di manzoniana memoria, bensì ribadiamo anche in questa sede il massimo sostegno per l’impegno che il Sindaco Barbieri sta mettendo nell’affrontare un’emergenza ove per molti versi Piacenza ha dovuto essere precursore e riferimento per molte altre Città.

Concittadini che soffrono o che non ce l’hanno fatta; operatori sanitari e volontari che combattono incessantemente per difenderci dal virus; persone che rischiano il posto di lavoro o che già oggi sono in gravi difficoltà economiche; Aziende, assieme a tutti i loro lavoratori, che non sanno se riusciranno a resistere. Questo lo scenario drammatico che nella sua totalità ha oggi di fronte agli occhi un sindaco. È proprio a partire da questa dura realtà che Patrizia Barbieri fa di tutto per ottenere il massimo per il nostro territorio, sempre con lo spirito collaborativo che ben la contraddistingue e che ben hanno conosciuto i colleghi sindaci i quali indistintamente dalla casacca hanno trovato con lei un collega col quale condividere il dramma delle proprie comunità ed in lei, come Presidente della Provincia, una figura autorevole e ragionevole alla quale affidare le proprie istanze.

Così – come giustamente ogni piacentino pretende – ha sostenuto in tutte le sedi le esigenze di Piacenza anche scrivendo più volte alle massime Istituzioni nazionali, riportando non la propria voce ma la voce di tutta Piacenza. Ha sottolineato esigenze, avanzando richieste, formulato proposte con toni si fermi ma sempre corretti; se oggi dichiariamo che (purtroppo!) tali solleciti non hanno avuto riscontro nei fatti, non facciamo certo polemica ma prendiamo atto della realtà. Qualcuno, in momenti di una Piacenza così tragicamente sconvolta, avrebbe preferito un Sindaco silente ed accondiscendente o, ancor peggio, remissivo?! Non crediamo proprio! Un sindaco che prova ad avere il massimo per la propria Città va sostenuto sempre, ed assolutamente ancor più in questi momenti.

Quindi rinnoviamo l’invito: se unità di pensiero e di azione oltre ogni schieramento ci deve essere – come fin da subito ha dimostrato di saper fare tutta Piacenza – ora più che mai deve essere dimostrata al fianco di chiunque combatta questa lotta e quindi anche e soprattutto a fianco del Sindaco Barbieri, a cui come consiglieri di maggioranza non faremo mai mancare il supporto per tutelare la nostra Città. Un grazie, infine, a tutti coloro che stanno combattendo per portare il nostro territorio fuori da questo incubo e grazie a lei, il Sindaco Patrizia Barbieri, che fin da subito ha dato tutta se stessa alla propria Comunità, restando a sua volta, tra l’altro, colpita dal virus mentre operava per il nostro territorio.

I Consiglieri dei Gruppi Consiliari

Lega Nord Salvini

Per Barbieri Fratelli d’Italia – AN

Liberali Piacentini

Per Piacenza Forza Italia

Misto – Sergio Pecorara