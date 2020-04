“Piacenza maglia nera dei contagi”, nasce il gruppo Facebook per chiedere risposte

Nasce il gruppo Facebook “Piacenza maglia nera dei contagi”, con circa un migliaio di iscritti.

Un’iniziativa nata per chiedere chiarimenti sul perché, nonostante le limitazioni in vigore per contenere i contagi, nella nostra provincia i positivi e le morti da coronavirus non siano in calo.

Tra le iniziative in campo, una lettera di protesta – in cui vengono sollecitate spiegazioni – da indirizzare a amministratori locali, regionali e alla direzione sanitaria dell’Ausl.