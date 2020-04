“Piacenza’s Baby got Talent”, al giovane atleta Nicolò la seconda edizione del contest on line

E’ Nicolò, giovane atleta ripreso mentre si esercita alla sbarra tra le pareti di casa, il vincitore della seconda edizione del contest on line “Piacenza’s Baby got Talent”; il suo video si è classificato al primo posto con 49 “mi piace”, seguito dai 26 “like” ottenuti da Aurora, cantante e autrice del brano interpretato davanti alla telecamera e dalle 22 preferenze di Sofia e Tommaso, scatenati ballerini a ritmo di rap.

A decretare la classifica, i 1499 iscritti al gruppo Facebook ideato, due settimane fa, dall’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati e dalla consigliera comunale Sara Soresi, allo scopo di regalare un sorriso alle famiglie in questo momento difficile e di riservare, soprattutto ai bambini, un piccola oasi di serenità.

In palio, per i primi tre sul podio, come già avvenuto nella prima edizione, la divulgazione della propria performance sui mezzi d’informazione locali, mentre i disegni che sono stati inviati nel corso di queste due settimane saranno esposti, una volta conclusasi la situazione di emergenza sanitaria, presso il Centro per le Famiglie della Farnesiana.