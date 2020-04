“Piano di emergenza per ripartire. Dal Governo occorre massima chiarezza, non possiamo perdere tempo”

“Stiamo lavorando ad un Piano Strategico che punti a coinvolgere tutti gli attori territoriali: un piano di emergenza che dovrà produrre i primi effetti subito, grazie a misure concrete e mirate, sorreggendo anche le più piccole realtà”.

Lo annuncia il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, attraverso il suo profilo Facebook.

“È chiaro che se non c’è salute, non c’è economia. Risolvere il problema epidemiologico è stata la nostra priorità assoluta, ma non abbiamo mai sottovalutato – nemmeno per un secondo – il tema della ripartenza economica del nostro territorio. Qui, a Piacenza, tutte le forze in campo sono chiamate ad essere unite nel definire le nuove priorità e nell’individuare manovre ad hoc e investimenti, ma per fare quello che va fatto occorre immediata chiarezza da parte del Governo. Non possiamo essere lasciati soli. Non possiamo perdere tempo” dice il sindaco.

“Ecco perché stiamo lavorando ad un Piano Strategico che punti a coinvolgere tutti gli attori territoriali: un piano di emergenza che dovrà produrre i primi effetti subito, grazie a misure concrete e mirate, sorreggendo anche le più piccole realtà. Questa è una sfida importante, oserei dire epocale, a cui il sistema Piacenza dovrà rispondere con unità d’intenti, lungimiranza e con grande coraggio. È in gioco il nostro futuro, ma soprattutto quello dei nostri figli”.