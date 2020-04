Piccinini (M5s) “Le uniche passerelle in Emilia Romagna sono state quelle di Salvini”

“Ascoltare la Lega accusare il presidente Conte di fare delle ‘passerelle’ è semplicemente ridicolo. Anche perché è un’accusa che arriva da chi per mesi si è prestato a fare da perfetta comparsa alle uniche e sole passerelle elettorali che si sono viste in Emilia-Romagna, quelle di Matteo Salvini“.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in replica alle polemiche sollevate dai consiglieri regionali della Lega sulla visita del premier Giuseppe Conte oggi a Piacenza. “La visita di Conte in un territorio fortemente ferito dall’emergenza Coronavirus non è una passerella, ma un gesto di vicinanza, responsabilità e attenzione verso chi ormai da due mesi sta vivendo sulla propria pelle gli effetti di questa pandemia – afferma Piccinini – Governo e Presidenza del Consiglio in queste settimane stanno tenendo un atteggiamento coerente con le decisioni, spesso anche difficili, prese per cercare di arginare il più possibile la diffusione del virus. Coerenza che di certo non può essere associata a Salvini e agli esponenti della Lega che soltanto qualche mese fa prima invitavano la gente ad uscire di casa per divertirsi, poi invocavano la chiusura di tutto e tutti e adesso vorrebbero un’apertura indisciplinata che potrebbe avere conseguenze davvero drammatiche”.