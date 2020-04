Pighi “Futuro complicato, ma il Piacenza Calcio ha il dovere di andare avanti”

“Il Piacenza Calcio è parte del welfare piacentino e ha il dovere di andare avanti. Poi è inutile negarlo: già eravamo in difficoltà oggettiva a mantenere una società ad alto livello da soli, io e i fratelli Gatti, adesso con quello a cui andremo incontro dal punto di vista congiunturale ed economico sarà molto più complesso rispetto agli anni precedenti”.

Parole del vicepresidente biancorosso Roberto Pighi, intervenuto a “Casa Piacenza”, il format online creato dal club di via Gorra, insieme al direttore generale Marco Scianò e al giornalista di Libertà Paolo Gentilotti (QUI IL VIDEO). “Noi a differenza di altri club che sono in grande difficoltà non abbiamo pendenze con nessuno – ha ribadito Pighi – e quindi possiamo agire in modo più indipendente e avendo le idee chiare. Mi auguro che in caso di una Serie C professionistica a 20 squadre (un girone d’élite proposto dal presidente Figc Gravina, ndr) il Piacenza ci vada non solo per quello che è stato nel calcio italiano ma anche per la virtuosità dei suoi conti”.

“In questa particolare situazione – ha aggiunto guardando il futuro – non è facile fare i conti bene, anche perchè la stagione attuale potrebbe costare ancora di più rispetto a quanto preventivato. Vediamo cosa decideranno da Roma in termini sgravi, incentivi o riduzioni e poi forse potremo parlare di dove siamo: se dovessimo pagare quello tutto quello che c’è da pagare oltre ai mancati incassi diventerebbe un dramma”.