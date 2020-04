“Più sanità pubblica di territorio e meno ospedaliera. Linee guida nazionali per la ripartenza”

“Chi vuole più sanità privata non sa di cosa parla. Servono più investimenti nella sanità pubblica, chi vuole più privato non sa di cosa sta parlando, per oggi e domani”.

E’ la presa di posizione di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna intervenuto in collegamento con la trasmissione di Rai 3 Agorà. ”Dobbiamo pensare – ha affermato – a una medicina più di territorialità e meno ospedaliera, con più investimento nel pubblico. Si è investito troppo poco nella sanità pubblica, servono più risorse, l’idea di una sanità che sia più privata che pubblica, cioè che curi più gli ospedali, dove una persona è presa in cura e non in carico, è un’idea sbagliata”.

Dopo l’incontro di ieri sera con il governo sulla ripartenza, Bonaccini ha poi evidenziato la necessità di adottare linee comuni per la “Fase Due” della gestione dell’emergenza. “Nell’ottica di una riapertura, di una ‘Fase 2′, ci vogliono linee guida nazionali: bisogna che le scelte che vengono fatte valgano per tutto il Paese – le sue parole -. Ora si stratta di capire se partirà tutto il 4 maggio o il 27, con al primo posto la garanzia della sicurezza. Dovranno arrivare in queste ore linee guida per la sicurezza, oltre che disposizioni per il trasporto pubblico locale. C’e’ infatti il tema di riorganizzare nelle città le corse, i servizi del trasporto ferroviario regionali e dei bus. Mi pare che si stiano facendo passi avanti, queste ore sono decisive per capire cosa può ripartire”.

Il Presidente della Regione mantiene però la guardia alta. “Nell’eventualita’ che la linea dei contagi da Covid-19 torni a salire occorre tenerci tutti pronti per poter restringere qualcosa, regione per regione e territorio per territorio – ha spiegato -. Anche dal punto di vista sanitario bisogna fare le cose perbene, per avere tutto pronto in caso di qualche problema”.