Prc “Sbagliato autorizzare attività logistica, le istituzioni piacentine si oppongano”

“Le istituzioni piacentine chiedano lo stralcio del comma dell’ordinanza del Governo e della Regione che autorizza l’attività di tutta la logistica: si scelga la salute di tutti e non i profitti di pochi”.

E’ quanto chiede la Segreteria Provinciale di Rifondazione Comunista rivolgendosi direttamente ai Sindaci, alle organizzazione sindacali e a tutte le forze politiche per chiedere il ritiro del comma “d” dell’articolo 2 dell’ordinanza del Governo e della Regione del 3 aprile scorso, “che autorizza l’attività di tutte le aziende di logistica e di magazzino della nostra provincia legate a filiere finalizzate alla vendita al dettaglio attraverso piattaforma on linee, per qualsiasi tipo di bene e di merce”.

“E per fortuna – scrive Rifondazione – che, per il nostro territorio, tra quelli più colpiti in Italia dal contagio, sono state attivate delle misure particolari di contenimento del contagio! Che senso ha dire che non bisogna andare in giro per Pasquetta, se poi ci si piega alla logica dei profitti e degli interessi delle aziende e si costringono migliaia di persone a lavorare in attività anche quando di essenziale non hanno niente? Ricordiamo che, nella nostra provincia, almeno 10.000 persone lavorano nella logistica”.

“Chiediamo in particolare alle istituzioni – concludono – di affermare il principio della tutela della salute delle persone, e di smetterla di essere forti con i deboli e servili con i forti, a maggior ragione in casi come questo”.