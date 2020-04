Pronti per correre la Placentia Half Marathon in casa? al via le iscrizioni online

La Placentia Half Marathon edizione numero 25 si corre da casa. E’ possibile iscriversi online all’iniziativa lanciata dai promotori della manifestazione podistica che il 3 maggio prossimo non potrà tenersi nella sua forma tradizionale.

Un’ iniziativa per tutti: per i running più “sofferenti” per i quali è prevista una prova veramente difficoltosa, per i “podisti della domenica’, che potranno decidere il livello di difficoltà, per bambini e genitori, che avranno un modo diverso per stare insieme praticando attività motoria.

Obiettivo principale: sostenere la raccolta di fondi, attiva sul portale di crowdfunding di Crédit Agricole www.ca-crowdforlife.it per supportare le famiglie piacentine che a causa del coronavirus si sono ritrovate in difficoltà economiche

Per ulteriori informazioni consultare il regolamento qui

Da oggi è possobile iniziare ad iscriversi attraverso il modulo raggiungibile alla pagina seguente:

https://www.placentiahalfmarathon.com/iscrizioniprologo (qualcuno si è già iscritto, ma va benissimo)

L’invito è quello di pubblicare sui social foto e brevi video con #aspettandola25PHM mostrandovi mentre vi preparate ad affrontare la “prova” o esortando i vostri amici a fare come voi, attività fisica e donazione.

Da venerdì in poi si potrà iniziare a donare attraverso il portale di crowdfunding di Crédit Agricole www.ca-crowdforlife.it per sostenere il progetto del Comune di Piacenza a favore delle persone che si trovano in grave difficoltà economica a causa della pandemia.

Questa è la parte fondamentale dell’iniziativa, quindi ve lo ricorderemo più volte – aggiungono gli organizzatori – con la speranza che riusciate a coinvolgere i vostri amici meno sportivi, se non all’attività fisica, almeno alla donazione.