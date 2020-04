Prosegue la stagione online del Teatro Trieste 34: la programmazione della settimana

A superare il disagio legato alla sospensione della stagione teatrale 2019 – 2020 del “Trieste 34”, la direzione artistica del teatro di Piacenza e tutti i suoi operatori hanno deciso di continuare la stagione spostandosi on line.

Il Teatro sarà in formato social sulle proprie pagine Facebook e Instagram, sul sito www.trieste34.com, e sul canale Youtube. Questa settimana la programmazione on line si arricchisce di una nuova proposta “SOT – sondaggio d’opinione teatrale”. Ogni settimana verrà proposto un sondaggio dedicato a raccogliere informazioni e statistiche se e come il Coronavirus ha modificato il rapporto tra lo spettatore e il teatro.

Continua il format, “A Teatro dopo il Coronavirus – 4 minuti con…”. Filippo Arcelloni, Direttore Artistico del Teatro Trieste 34, realizzerà delle brevi interviste con operatori teatrali, esperti di marketing e comunicazione, artisti, psicologi, sul presente della situazione teatrale in Italia e in previsione di una riapertura degli spazi teatrali e delle attività culturali sul suo futuro. Saranno due le puntate programmate nella settimana, il martedì appuntamento con Francesca Cavallini di Tice Live and Learn, il giovedì incontro con Maurizio Corniani, burattinaio che realizza spettacoli di teatro di figura on line.

Mercoledì e giovedì ritornano i brevi post video della Scuola di Teatro e della Scuola di Cinema Città di Piacenza. Venerdì e sabato a rimpiazzare i previsti spettacoli di Golden Din Din, ci saranno una breve intervista e un intervento artistico della performer piacentina. Domenica sarà invece Pinuccia Zuffada, nota attrice in vernacolo piacentino, a proporre qualche frammento dello spettacolo “Tocc e Buccon” previsto nella Rassegna Teatro a Km 0.

Programma on line settimana 14 – 19 aprile

Martedì – A Teatro dopo il Coronavirus con Francesca Cavallini Tice Live and Learne

Mercoledì – “SOT – Sondaggio d’opinione teatrale” , intervento Scuola di Teatro Città di Piacenza

Giovedì – A Teatro dopo il Coronavirus con Maurizio Corniani burattinaio, intervento Scuola di Cinema Città di Piacenza

Venerdì – Intervista a Golden Din Din

Sabato – Golden Din Din show

Domenica – Teatro KM 0 Pinuccia Zuffada ci parla di “TOC e BUCCON”