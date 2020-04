Provinciale dei Due Ponti, limitazione della circolazione dal 27 aprile all’8 maggio

Strada provinciale n. 588R dei Due Ponti, limitazione della circolazione dal 27 aprile all’8 maggio 2020.

Lo fa sapere in una nota il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, in cui si informa che sono programmati lavori di manutenzioni del sottopasso autostradale nel Comune di Castelvetro. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo – si legge nella nota -, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato regolato da movieri, dalle ore 6 alle ore 17 di ogni giorno lavorativo, da lunedì 27 aprile a venerdì 8 maggio 2020 dalla progressiva km 3+050 alla progressiva km 3+150, nel territorio lungo la Provinciale dei Due Ponti.

Strada provinciale n. 30 di Chiavenna, limitazione della circolazione – In un’altra nota, il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa inoltre che sono programmati lavori di manutenzioni di linee aeree lungo la Strada Provinciale n° 30 di Chiavenna in comune di Cadeo per i quali si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato regolato da movieri, dalle 8 alle 17,00 di lunedì 27 aprile 2020 dalla progressiva km. 0+000 alla progressiva km. 0+500.