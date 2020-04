Quel boato del “Garilli” nella nebbia: amarcord di Piacenza-Inter (1-0)

Luigi Carini, giornalista e appassionato di sport, ci fa fare un tuffo nel passato biancorosso. Nel secondo dei suoi Amarcord dedicati al Piacenza Calcio torna al 4 febbraio del 1996 e a quella sfida contro l’inter giocata nella nebbia e decisa all’ultimo respiro

A 30 anni esatti dall’epica impresa nel derby vinto contro la Cremonese i tifosi biancorossi hanno la fortuna di vivere un’altra giornata storica con tante curiose e singolare analogie: stesso risultato (1-0), stessa situazione meteorologica e sempre in inferiorità numerica. Questa volta, però, lo stadio non è più quello di Barriera Genova, dove sull’area hanno costruito palazzi ed un campo giochi per bambini, ma il nuovo stadio chiamato in un primo tempo “Galleana” e poi definitivamente “Leonardo Garilli”, in onore al grande presidente che ha fatto vivere a tutti i piacentini (e non) un sogno un tempo inimmaginabile: otto anni in serie A, ovvero nell’élite calcistica nazionale.

L’avversaria non era più quella tradizionale e dal sapore campanilistico, ma una “grande” per storia e blasone del calcio, non solo italiano ma anche mondiale. Parliamo dell’Inter che, in verità, in quella stagione una grande non era, tanto che alla fine si piazzò al settimo posto alle spalle del Parma.

Per il Piacenza si trattava del secondo campionato di serie A dopo un anno di purgatorio in B. La rosa, sempre sotto la guida di Gigi Cagni (che a fine campionato lascerà la panchina biancorossa dopo un ciclo di storici successi), era piuttosto rinnovata. Il “tessitore” Giampiero Marchetti aveva ceduto Pippo Inzaghi al Parma, Totò De Vitis al Verona, Giorgio Papais al Novara, Pasquale Suppa alla Luccese, Iacobelli all’Ancona mentre Minaudo era ritornato all’Atalanta. A sostituirli erano arrivati giocatori affermati come Angelo Carbone dalla Fiorentina, Corini dal Brescia, Conte dall’Inter, Lorenzini dal Milan e, soprattutto, Di Francesco dalla Lucchese, Cappellini dal Foggia e Nicola Caccia dall’Ancona. Ancora una volta era un Piacenza tutto italiano, particolarità che gli aveva fatto acquisire tante simpatie e tifosi sparsi su tutto il territorio nazionale. In quella stagione il Piacenza si era fatta la fama di “ammazzagrandi”, perché, se è vero che fuori casa non aveva mai vinto (ottenendo però ben 8 pareggi alcuni di questi di prestigio), tra le mura amiche aveva superato Sampdoria, Lazio e Roma, oltre al Milan in Coppa Italia.

Quando il 4 febbraio del 1996 per la 20esima giornata di campionato in un Garilli stracolmo (circa 17 mila spettatori) arrivò l’Internazionale, il tempo era decisamente avverso: freddo, alternanza di pioggia, tantissima umidità e, a peggiorare la situazione, era calata anche un leggera ma fastidiosa nebbia che impediva la visuale di tutto il terreno di gioco. In settimana Gigi Cagni aveva preparato molto bene la partita, lo si intuiva anche da un certo nervosismo mal celato alla vigilia. Aveva messo particolare cura nell’organizzazione del sistema difensivo, guidato dalla coppia Maccoppi-Lucci con Polonia e Rossini esterni, con la copertura dei centrocampisti Di Francesco, Corini, Angelo Carbone e Turrini; in avanti Caccia e Piovani, mentre tra i pali c’era, come sempre, Max Taibi. Con la direzione dell’arbitro Pellegrino di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Inter (che aveva in panchina ufficialmente Ardemagni, ma in verità Marini – dopo l’esonero di Bianchi in avvio di stagione e la breve parentesi di Suarez – ed in attesa di perfezionare l’arrivo di Hodgson) schierava: Pagliuca, Pistone (77’ Orlandini), Festa (89’ Dell’Anno); Paganin, Roberto Carlos, Zanetti; Ince, B.Carbone, Fresi, Branca e Ganz (68’ Fontolan).

Rivediamo il film della partita con uno dei protagonisti di quella giornata, ovvero Giampiero Piovani, il giocatore biancorosso per eccellenza e beniamino per 11 anni dei tifosi piacentini: “Eravamo arrivati alla gara molto caricati, le precedenti vittorie su squadre di alta classifica ci avevano dato quella convinzione e fiducia nei nostri mezzi indispensabili per compiere le grandi imprese. Nelle fasi iniziali l’Inter sembrava frastornata; la nostra velocità l’aveva messa in difficoltà. Eravamo riusciti a creare anche qualche buona occasione, io avevo segnato anche una rete, annullata per un dubbio fuori gioco, ma l’occasione più clamorosa arrivò al 40’ quando Pagliuca uscì in ritardo su di me e procurò un calcio di rigore. Fu Caccia incaricato a batterlo: tirò alla destra del portiere che parò e respinse, io mi gettai per primo sul pallone ma il mio colpo di testa fu debole e Pagliuca riuscì a parare. Accusammo il colpo e l’Inter reagì creando seri pericoli nella nostra area, ma Taibi fu sempre molto bravo a mantenere la porta inviolata. Durante l’intervallo nello spogliatoio continuavamo ad incoraggiarci, dicendoci che un punto potevamo guadagnarcelo giocando sempre con la stessa intensità”.

“I nostri progetti, però, subirono un duro colpo dopo solo 4’ quando l’arbitro espulse Lucci per un fallo al limite dell’area da ultimo uomo (interpretazione molto discutibile). Cagni mandò in campo il difensore Conte al posto, richiamando Caccia in panchina e lasciandomi solo a giostrare in avanti con il compito di gettarmi su ogni pallone inseguendo ogni difensore che si portasse in avanti. Ci siamo difesi davvero bene, capaci anche di portare pericolosi contropiedi. Quando cominciavamo a vedere realizzato il sogno di un pareggio, ecco che a 5’ dal termine l’arbitro concede un calcio di rigore all’Inter per un presunto blocco su palla alta causato da Maccoppi su Branca. Fu lo stesso attaccante interista a battere il penalty; un tiro piuttosto debole alla sinistra di Taibi che, intuita la direzione, si tuffò e parò. Grandi festeggiamenti attorno al nostro portierone, ma rimanevano da giocare ancora 5’ interminabili minuti in inferiorità numerica, in riserva di energie e contro una grande squadra. In tutti noi, però, c’era una forza nervosa tale da moltiplicare gli sforzi attingendo miracolosamente spente energie”.

“Ad un minuto dal termine Cagni mi sostituì, non tanto per una ragione tattica – perché entrò un altro attaccante (Cappellini) – ma per guadagnare preziosi secondi. Si arrivò così ai minuti di recupero, Turrini con molta astuzia si guadagnò un corner, battuto Corini: traiettoria a mezza altezza sul primo palo, Angelo Carbone anticipa tutti e di testa gira in rete sorprendendo tutti, Pagliuca compreso. In verità, vuoi per l’incredulità, vuoi per l’azione un po’ confusa e vuoi, soprattutto, per la nebbia incipiente, non avevamo il coraggio di credere nel miracolo, ma quando abbiamo visto Carbone girarsi verso di noi in panchina e correrci incontro con le braccia rivolte al cielo fummo coinvolti un incredibile tripudio. Gli ultimi 2’ li passammo stringendo e battendo i denti abbracciati uno con l’altro fino all’apoteosi finale”.

Al triplice fischio di fine partita dal Garilli si alzò un boato tale che, nelle giornate di nebbia, lo si sente ancora oggi.

Luigi Carini