Residenze per anziani, Calza “Individuare strutture Covid per i malati”

Prosegue il dibattito sulla situazione all’interno delle case di riposo: il tema è stato affrontato anche nella giornata del 22 aprile, durante un confronto tra i sindaci del territorio riguardante in senso più ampio l’avvio della fase 2 a Piacenza.

Patrizia Calza, sindaco di Gragnano, ha voluto approfondire con noi questo aspetto. “Trasferire anziani non autosufficienti non affetti da Covid in una struttura ad hoc credo sia impossibile. Soprattutto poco sicuro – dice -. In primo luogo perché le strutture alberghiere o altre messe a disposizione da generosi privati ben difficilmente potranno essere accreditate, in quanto le strutture destinate a ospiti non autosufficienti richiedono il rispetto di criteri ben precisi e stringenti in termini di spazi, attrezzature, servizi igienici, gestione rifiuti, mensa, personale. In pratica una struttura “no Covid” dovrebbe essere identica quanto a caratteristiche ad una struttura Covid. Inoltre, chi al momento non risulta contagiato potrebbe diventarlo domani quando già è stato trasferito nella struttura “no Covid”: quindi dovrebbe essere sottoposto ad un altro trasferimento?”.

Una soluzione potrebbe essere quella di un ribaltamento di prospettiva: non cercare una struttura no Covid quanto piuttosto individuare una o più delle Cra già esistenti come Cra Covid. “Per concretizzare questa proposta servirebbe una regia, un censimento dei posti liberi e occupati in ogni struttura, dei posti occupati da malati, dei posti occupati da persone per ora non contagiate, delle caratteristiche di ciascuna struttura, del personale di ciascuna struttura. E’ una soluzione adottata anche da altre Regioni. La RSA che diventa “pulita” potrebbe nel frattempo ospitare altri anziani in attesa di poter trovare un posto. dando sollievo alle famiglie che ora non stanno trovando risposta”.

“Mi sembra che la Regione Emilia Romagna abbia indicato come opzione l’individuazione di strutture della sanità privata accreditata, per ospitare coloro che devono essere separati – conclude Calza -. Oggi la Sindaca Barbieri dovrebbe approfondire”.