“Riaperture attività, no a silenzio-assenso ma tavoli provinciali per garantire salute lavoratori”

“Proponiamo al Governo che diventi possibile superare l’attuale sistema fatto di deroghe silenzio-assenso mediante il confronto tra le parti sociali nel territorio da consegnare all’intesa tra Prefetti e presidenti delle Regioni”.

Lo chiede il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a proposito del meccanismo per autorizzare le riaperture delle attività produttive. “Premesso che abbiamo preso e che continueremo a prendere misure restrittive per contenere il coronavirus – dice Bonaccini – in alcuni casi più severe rispetto a quelle nazionali, qui in Emilia-Romagna siamo nelle condizioni di avviare un confronto con tutte le parti sociali, imprese e sindacati, per la definizione di criteri che tengano insieme la salute delle persone e l’attività produttiva e lavorativa in condizioni di massima sicurezza. E di farlo attraverso Tavoli provinciali per la sicurezza nei luoghi di lavoro, come quello che si e’ insediato nei giorni scorsi nella Citta’ metropolitana di Bologna”. (Fonte Ansa)