Rinviato il 3° Rally dei Castelli Piacentini

Il 3° Rally dei Castelli Piacentini previsto a Pianello Val Tidone (Piacenza) per il 16 e 17 maggio ed organizzato da da EventStyle con il contributo delle amministrazioni locali, viene rimandato a data da destinarsi.

La decisione si è resa inevitabile in quanto l’emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in atto non permette di capire quando, ed in quali modalità, potranno riavviarsi le competizioni sportive di ogni disciplina a livello nazionale. EventStyle si mette a disposizione della Direzione dello Sport Automobilistico ACI SPORT per recepire una eventuale nuova collocazione dell’evento nel calendario sportivo nazionale, auspicando che essa non possa interferire con altre iniziative oltre che con problematiche logistiche ed organizzative sul territorio.

“I dettagli inerenti alla nuova data – fanno sapere – saranno annunciati appena sarà possibile prevedere la ripartenza dell’attività sportiva del motorsport nazionale. Tutte le informazioni inerenti la gara saranno esclusivamente diffuse da EventStyle mediante il proprio servizio media oltre che dalla Federazione”.

Foto Imago