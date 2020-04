Ritiro mascherine over 65, il Pd a Federfarma “Polemica immotivata e gratuita”

replica a Federfarma La segreteria provinciale del Pd di Piacenza, in merito alle modalità di ritiro delle mascherine gratuite per gli over 65 decise da palazzo Mercanti.

Federfarma va decisamente fuori strada nel polemizzare con il nostro comunicato che raccomandava, prima di tutti ai cittadini, di evitare assembramenti davanti alle farmacie per il ritiro delle mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione. L’appello del Partito Democratico ad evitare rischi nel ritiro delle mascherine non era diretto alle farmacie!

A fronte di un responsabile appello alla prudenza nei confronti di cittadini in età a rischio (over 65), assolutamente non riferito al servizio delle farmacie e dei rispettivi dipendenti, oppone argomenti e rivendicazioni che dovrebbero avere altri destinatari. Poi, se non bastasse, scivola in una polemica politica immotivata e gratuita che non dovrebbe competere ad un’associazione di categoria e ai suoi vertici.

In un momento come questo davvero una caduta di stile. Peccato.

La Segreteria provinciale del Pd