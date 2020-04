Rivergaro, distribuzione gratuita delle mascherine agli over 65 grazie ai volontari

Nei prossimi giorni inizierà a Rivergaro (Piacenza) la distribuzione delle mascherine consegnate ai Comuni da parte della Regione Emilia-Romagna.

“Le mascherine ricevute con questo primo blocco – spiega l’assessore alle politiche sociali Monica Rancati – essendo un numero molto ridotto rispetto alla totalità della popolazione rivergarese, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni di tutti i residenti. Per questo abbiamo deciso di procedere con la consegna iniziando da coloro che abbiamo ritenuto essere più a rischio contagio.”

La platea, individuata dall’Amministrazione Albasi, che riceverà le mascherine è formata dagli anziani over 65 anni, dalle persone economicamente e socialmente fragili e da casi particolari segnalati ai Servizi Sociali del Comune di Rivergaro. “Alla platea indicata” – afferma l’assessore Rancati – “saranno consegnate gratuitamente 2 mascherine. La distribuzione avverrà tramite consegna domiciliare effettuata dalle volontarie e dai volontari della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro, che ringraziamo per l’impegno”.

L’Amministrazione di Rivergaro tiene inoltre a precisare che i volontari che si occuperanno della distribuzione saranno riconoscibili dalla divisa della Pubblica Assistenza e che la distribuzione sarà gratuita, pertanto i volontari non chiederanno contributi economici. Inoltre, le mascherine saranno consegnate direttamente ai destinatari (non sarà lasciato nulla nelle cassette postali), non sarà quindi necessario recarsi presso la sede della Pubblica Assistenza.