Ruba una felpa, auricolari e un caricabatteria dal magazzino in cui lavora: arrestato 20enne

Ruba dal magazzino di Amazon di Castel San Giovanni: arrestato 20enne.

Il giovane, originario del Senegal e residente in provincia di Pavia, al termine del proprio turno di lavoro presso il magazzino della multinazionale è stato fermato dalla vigilanza e trovato in possesso di una felpa, un caricabatteria ed un paio di auricolari Bluetooth. Sono quindi stati allertati i Carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni, che al termine degli accertamenti hanno arrestato il giovane per furto aggravato. La refurtiva, del valore di 100 euro, una volta recuperata, è stata restituita al magazzino.

L’ arrestato – informa l’Arma – dopo le formalità di rito, è stato messo agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.