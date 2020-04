Salta la gita, gli studenti donano l’importo agli ospedali di Piacenza

Salta la gita a Pompei, a causa dell’epidemia di coronavirus.

Gli studenti della classe 2B del liceo Liceo Respighi Piacenza e i loro genitori hanno così deciso di trasformare un’opportunità mancata in un gesto di solidarietà. L’importo che sarebbe stato speso per la gita è stato devoluto agli ospedali piacentini. “I nostri professionisti sono orgogliosi e grati di sentire la vicinanza degli studenti e di ricevere questo gesto concreto, che permetterà di acquistare attrezzature o materiali per i pazienti” – commenta l’Ausl sulla propria pagina Facebook.