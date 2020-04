“Scegliere la bici per la mobilità post emergenza, le nostre proposte al sindaco”

“Considerando che abbiamo davanti almeno cinque mesi di bella stagione, la bicicletta è il mezzo d’elezione per la mobilità post emergenza”.

Ne è convinta Fiab Piacenza Amolabici, che ha scritto una lettera indirizzata al sindaco Patrizia Barbieri e all’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi per avanzare una serie di proposte per facilitare chi utilizza questo mezzo di trasporto. “La bicicletta infatti – sottolineano – consente di mantenere il distanziamento sociale, necessario per il contenimento del virus, è economica, è un’attività aerobica utile a rafforzare le difese immunitarie, non inquina perché non consuma carburanti fossili”.

“In questo particolare momento – osservano – abbiamo la necessità e l’opportunità di modificare il nostro stile di vita e le nostre abitudini: più sobri nei consumi, più rispettosi dell’ambiente, più attenti al bene comune. Lo scenario che si prospetta per la fase 2 è quello in cui l’uso del trasporto pubblico sarà fortemente ridotto, sia per la necessità di mantenere il distanziamento tra le persone, sia per la paura dei cittadini ad utilizzarlo nel timore di nuovi contagi. E’ quindi facilmente prevedibile che la mobilità delle persone si trasferirà sui mezzi privati, quindi automobili che si riverseranno nelle strade della città, producendo nuovo inquinamento e occupando spazio pubblico sottraendolo ad una mobilità più sostenibile. Ci preoccupa che la frase ripetuta nelle ultime settimane “niente sarà più come prima” si trasformi in “tutto sarà come prima”: traffico, rumore, inquinamento, incidenti stradali con morti e feriti, parcheggi selvaggi ecc”.

L’associazione lancia quindi alcune proposte, dalla creazione di “percorsi preferenziali per le biciclette a integrazione delle attuali piste ciclabili”, all'”erogazione di un contributo per l’acquisto di biciclette di qualsiasi tipo”, alla “promozione dello sviluppo del Bike to Work, incentivato dalla nostra Regione con un fondo di 1 milione di euro”, fino alla “predisposizione di una campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo della bicicletta”.

“Siamo certi – concludono – che l’Amministrazione comunale metterà al primo posto la salute dei piacentini: crediamo che questo tremendo evento che ha colpito pesantemente la nostra comunità possa offrire l’occasione di ripensare alle priorità della città, con interventi mirati al miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita, che non possono prescindere dallo sviluppo della mobilità sostenibile”.