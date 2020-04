Senza cibo né soldi: carabinieri e Caritas a sostegno di una donna con due figli

In difficoltà economica e senza cibo: carabinieri entrano in azione portando a domicilio tre pacchi di viveri per una donna e i suoi due figli.

I fatti risalgono al pomeriggio del 14 aprile, quando alla Centrale Operativa di Piacenza è arrivata la richiesta di aiuto da parte di un cittadino straniero che segnalava ai carabinieri – unitamente alla Croce Rossa Italiana – il grave stato di indigenza di una connazionale. Prontamente si è messa in moto la macchina della solidarietà: una pattuglia della stazione di Piacenza Principale ha infatti contattato la Caritas diocesana e la Parrocchia della Sacra Famiglia che, stante l’esigenza, in poco tempo hanno confezionato tre pacchi di generi alimentari, consegnati poi dai militari a casa della donna.

Oltre ai beni di prima necessità, per i due figli in tenerà età c’è stata anche la “dolce sorpresa” di due uova di Pasqua.