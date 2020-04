Sette persone nel market in via Roma, proprietario segnalato in Prefettura

Sette persone all’interno del negozio, senza rispettare la regola del distanziamento sociale e altre, altrettanto numerose, in attesa fuori.

Il proprietario, un cittadino straniero che gestisce la propria attività in via Roma, è stato segnalato dalla polizia in Prefettura, con la richiesta di chiudere il negozio perché non sono state rispettate le normative anticovid.

Il fatto è accaduto il 21 aprile, verso mezzogiorno, durante la consueta attività di controllo disposta dalla questura di Piacenza.