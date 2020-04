A Piacenza la settimana che si apre sarà caratterizzata da tempo instabile.

Secondo quanto riportano gli esperti di 3bMeteo, infatti, sul nostro Paese è in arrivo una circolazione depressionaria via via più profonda che si organizzerà a ovest delle isole Britanniche. Da questo vortice si dipartirà una prima perturbazione che raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì portando venti tesi, piogge a tratti abbondanti e anche dei temporali, in particolare al Nord e sulle regioni centrali tirreniche ma con qualche influenza seppur più marginale anche sul resto della Penisola.

Nello specifico, a Piacenza – le previsioni Arpae – lunedì 27 aprile sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con progressivo peggioramento a partire dalla sera. Martedì 28, si aprirà quindi con cielo molto nuvoloso sia in pianura che sui rilievi; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera molto nuvoloso.

Temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, con minime del mattino comprese tra 8 °C sui rilievi e 14 °C in pianura e massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 20 °C in pianura.