Si moltiplicano le iniziative di vicinato solidale: tanti banchetti in città e provincia.

Dopo il primo esperimento in via San Bartolomeo, l’idea è stata rilanciata dal gruppo Facebook “A Piacenza chiedilo a me”.

di 8 Galleria fotografica Vicinato solidale









In diversi punti della città e in provincia sono apparsi punti di raccolta e di distribuzione di derrate alimentari ovviamente confezionate, così come prodotti per l’igiene della persona e della casa, libri…

Una cordata spontanea di solidarietà che non accenna a fermarsi.