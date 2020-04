“Arrivo da Piacenza dove abbiamo fatto una cosa molto importante, si è iniziato lo smontaggio di un ospedale da campo militare, che nel momento più acuto dell’emergenza era stato allestito per supportare l’Asl”.

Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della giunta dell’Emilia Romagna, Davide Baruffi, rispondendo in diretta Facebook alle domande durante la diretta della Regione. “Il fatto che non ce ne sia più bisogno – ha aggiunto – credo che sia un segnale ancora più bello dei numeri quotidiani che possiamo dare. L’emergenza non è terminata ma di una struttura aggiuntiva di cui prima avevamo bisogno oggi non ce n’è più necessità”.

La struttura all’interno dell’ex arsenale era diventata operativa il 22 marzo scorso, allestita e gestita dalla Sanità militare. Con una capacità di 40 posti letto e 3 posti in terapia sub intensiva, e nella quale sono stati impiegati 37 medici e infermieri militari. L’ospedale da campo militare verrà ricondizionato, ovvero saranno igienizzate le tende pneumatiche, disinfettate e sistemate per essere quindi collocate all’interno dei container. Da alcuni giorni l’ospedale non ospitava più alcun paziente. In accordo con l’Usl di Piacenza si è deciso quindi di sospendere la struttura, che rimarrà nella nostra città fino alla cessata emergenza oppure per essere facilmente trasferita in un’altra zona che necessiti di una struttura ospedaliera da campo militare.

Il personale medico ed infermieristico dell’esercito è stato quindi in parte è messo a riposo e in parte ha potuto fare rientro nelle proprie sedi operative. Il personale invece logistico rimarrà a Piacenza proprio per poter mettere nuovamente in funzione tutta la struttura campale nel giro di 72 ore in caso di necessità.