Sindacati autonomi “Riapertura senza reali garanzie per sicurezza lavoratori, 8 maggio in sciopero”

Nota stampa dei sindacati autonomi ADL Cobas Emilia Romagna, SGB Emilia Romagna, Si Cobas Provinciale Bologna

Si è tenuto oggi 30 aprile, dopo quello del 26 Marzo scorso, un confronto con l’amministrazione regionale rappresentata dall’Assessore al Lavoro Vincenzo Colla e dalla Vicepresidente con delega al Welfare Elly Schlein, convocato con ad oltre un mese dal precedente.

“Di nuovo – dicono i sindacati autonomi ADL Cobas Emilia Romagna, SGB Emilia Romagna, Si Cobas Provinciale Bologna-, si è trattato di un incontro di semplice “aggiornamento sulle iniziative di contrasto a questa crisi sanitaria sociale ed economica” già decise in altre sedi, senza la volontà di un pieno coinvolgimento nei Tavoli di crisi e dell’attivazione di Tavoli permanenti per alcuni settori sociali e ambiti del mondo del lavoro. Ancora una volta si ignorano le istanze più urgenti di quei settori sociali e ambiti lavorativi tra i più colpiti dall’attuale situazione sanitaria ed economica”.

“La gestione dell’emergenza e soprattutto dell’attuale fase di transizione verso l’uscita dalla fase più acuta dell’epidemia presenta ormai a chi negli anni ha già visto progressivamente negate garanzie di reddito, salute, welfare un prezzo altissimo. In questo senso, l’Emilia-Romagna non fa eccezione. È chiara la scelta di prediligere, grazie al metodo concertativo e compatibile con gli interessi del profitto, la tutela di quei settori dell’economia e del lavoro, grande industria e cantieri a scapito dei soggetti sociali, del lavoro e del precariato più fragili2 continuano gli autonomi.

“Nessuna inversione di tendenza nella gestione della Sanità e del TPL, fondamentali nella fase di riapertura per non ricadere in nuove ondate di contagio; poco o nulla si è fatto per rispondere ai bisogni sociali più impellenti sul terreno del diritto all’abitare e di un sistema di welfare regionale realmente universalistico e inclusivo. La rincorsa alla riapertura, con una situazione epidemiologica ad oggi tutt’altro che risolta, avviene senza reali garanzie per il diritto alla salute pubblica e nei luoghi di lavoro”.

“Negli ultimi giorni si sono materializzate tutte le incertezze sul piano della tenuta occupazionale e della continuità di reddito per centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici, rimasti senza salario, con ammortizzatori sociali e sostegni al reddito bloccati dalla crisi di liquidità, dalle pastoie della burocrazia previdenziale e dell’assoluta inadeguatezza dei meccanismi di anticipazione bancaria”.

“Davanti a questo devastante scenario economico e sociale, in assenza di una reale volontà di discutere e accogliere le istanze crediamo – dicono i sindacati – che con la ripartenza ufficiale della gran parte delle attività produttive è necessario che riprendano apertamente e in forma pubblica e organizzata le lotte nei luoghi di lavoro e nelle piazze”.

“Lanciamo dunque un appello a tutte le realtà sindacali e sociali a costruire una prima risposta a questa gestione economica e politica attraverso un’iniziativa di mobilitazione per il prossimo venerdì 8 maggio presso la Regione Emilia-Romagna tenendo conto delle norme di sicurezza anti-contagio”.

“Per rivendicare – concludono – innanzitutto riforma radicale e strutturale del sistema di welfare e della sanità pubblica; diritto alla salute pubblica e nei luoghi di lavoro; difesa del lavoro precario e in genere, del salario e del reddito per tutti; aumento delle risorse finanziarie attraverso fiscalità fortemente progressiva; riconversione in senso ecologico del modello produttivo e il taglio alle spese militari”.