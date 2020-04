“Sono il sindaco, le chiedo 5mila euro per la Fondazione Teatri” Ecco l’ultima truffa via mail

“Sono il sindaco Patrizia Barbieri e le chiedo un sostegno economico per la Fondazione Teatri”. Questo, a grandi linee, sarebbe il testo di una mail segnalata da diversi cittadini alle forze dell’ordine di Piacenza.

Dopo le false comunicazioni sui tamponi a domicilio, ed altri tentati imbrogli porta a porta, sopratutto nei confronti di anziani, ecco quindi una nuova truffa ai tempi del coronavirus: il primo cittadino che, con un messaggio di posta elettronica, chiederebbe un bonifico estero per una cifra pari a 5mila euro da destinare alla Fondazione Teatri in difficoltà per l’emergenza. La raccomandazione del questore Pietro Ostuni, ancora una volta, è quella di prestare la massima cautela, in quanto è assolutamente inverosimile una tale modalità di richiesta di denaro, tanto più se proviene da un’autorità o un istituzione.

L’invito in questi casi è quello di denunciare immediatamente la truffa o rivolgersi alle forze dell’ordine.