Sorpreso a spacciare cocaina in strada: arrestato 31enne

Sorpreso a spacciare cocaina: arrestato.

E’ successo ieri pomeriggio, 23 aprile: i Carabinieri della Sezione Operativa del Radiomobile di Piacenza hanno arrestato un 31enne nato in Albania, domiciliato a Piacenza, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riporta l’Arma, l’uomo è stato sorpreso in strada, nella zona di porta Borghetto a Piacenza, mentre consegnava ad un 32enne piacentino, già noto alle forze dell’ordine, residente in provincia e successivamente segnalato quale assuntore, due dosi di cocaina in cambio di 120 euro.

In una successiva ispezione in casa del pusher, i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di una scatola su di un tavolino vicino al letto, altre 17 dosi della stessa sostanza stupefacente pronte allo spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Tutta la droga recuperata, complessivamente 16 grammi, è stata sequestrata ed inviata ad un laboratorio per le analisi quantitative e qualitative.

Il giovane 31enne è stato arrestato, portato in caserma per le formalità di rito, e trattenuto presso la camera di sicurezza di via Beverora, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Piacenza, dove risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

“Pur nel quadro di un accentuato controllo del territorio – è il commento dell’Arma – e di una contenuta presenza di persone continuano a verificarsi alcuni fenomeni criminali legati al consumo di sostanze stupefacenti”.