Sospensione attività teatrali, Foti (FdI) al Governo “Sostegno concreto a chi è più colpito” 

“Occorre un sostegno straordinario per quei teatri, a partire dal Municipale di Piacenza, che sono chiamati a difendere la cultura in un territorio martoriato dal coronavirus”.

Lo sostiene Tommaso Foti, Vice-capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, che, prendendo le mosse dall’appello del Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ai rappresentanti politici piacentini ad operare sul tema in sinergia, ha tempestivamente rivolto una interrogazione parlamentare al Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini. “E’ di tutta evidenza – ha rimarcato l’esponente del movimento politico di Giorgia Meloni – che lo stop pressoché totale delle attività culturali, con particolare riferimento a quelle della Fondazione Teatri ed a quelle connesse a Parma 2020 – Capitale della cultura, rischia di assestare un duro colpo ad una realtà, quella piacentina, che ha saputo fare della cultura non solo una eccellenza ma anche un volano di turismo e sviluppo”.

Per il deputato piacentino non vi sono dubbi: “In fase di distribuzione delle risorse da assegnare alle attività culturali – tuona Foti nell’atto ispettivo – il Governo tenga conto di chi, come noi, sta pagando uno scotto enorme, in primis in termine di vite perdute, ma anche di mortificazione delle proprie attività culturali”