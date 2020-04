Spese scolastiche detraibili per le famiglie, a Gragnano 309 dichiarazioni pronte

“L’ufficio Istruzione del Comune di Gragnano Trebbiense è pronto per l’invio ai genitori delle certificazioni attestanti le spese sostenute (mensa – quota fissa – trasporto) nell’anno 2019 per i figli frequentanti le scuole dell’infanzia (sia statale che paritaria) primaria e secondaria” annuncia il Sindaco Patrizia Calza.

“La Legge di Bilancio ha infatti confermato la detraibilità, ai fini della Dichiarazione Irpef, delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli., con un detrazione d’imposta pari a 152,00 per alunno per un tetto massimo di 800 euro”. “Il personale comunale ha già prodotto tutte le certificazioni di tutti gli studenti (309 dichiarazioni) per cui il rilascio sarà pressoché immediato, mancando solo i dati del genitore che fa richiesta in quanto si tratta di dati che ogni anno possono cambiare” evidenzia L’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Tirelli.

Occorre a questo punto che i genitori ne facciano richiesta e stante l’emergenza Covid , fino a nuove disposizioni regolanti l’apertura degli uffici comunali, le amministratrici ricordano che la domanda dovrà essere presentata via email all’Ufficio preposto : istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it , utilizzando un modulo che è scaricabile anche dal sito web del Comune. “I genitori verranno avvisati via email tuttavia preghiamo i medesimi di farsi portavoce anche presso coloro che non possono essere raggiunti dal comune con tale modalità.” concludono.