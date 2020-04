Sportello Quic, due nuovi numeri per i cittadini che desiderano avere informazioni

Due nuovi numeri telefonici, temporaneamente in affiancamento allo 0523-492492, a disposizione dei cittadini che devono rivolgersi agli sportelli Quic per informazioni.

Il primo, 0523-492536, è operativo da martedì 31 marzo, mentre è entrato in funzione oggi, giovedì 2 aprile, lo 0523-492966. L’attivazione delle due linee permetterà di potenziare, in questa fase di criticità in cui si raccomanda all’utenza di privilegiare i contatti telefonici e tramite posta elettronica, il servizio informativo in merito all’operatività dei diversi uffici e servizi comunali, con i relativi orari di apertura.

I cittadini potranno inoltre ricevere chiarimenti su moduli e procedure adottate dal Quic durante il periodo di emergenza sanitaria. I numeri sono operativi negli stessi orari dello sportello Quic: lunedì, martedì e giovedi dalle 8.15 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30; sabato dalle 8.15 alle 12.15.