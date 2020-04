Su A21 Piacenza-Cremona-Brescia nessun pedaggio per i sanitari impegnati nell’emergenza Covid

Autovia Padana, società concessionaria della tratta autostradale A21 Piacenza-Cremona-Brescia, ha annunciato che “fino al termine del periodo di emergenza, sarà esentato dal pagamento del pedaggio il personale sanitario che percorra la tratta autostradale per motivi di servizio legati all’emergenza Covid-19”.

Per accedere all’esenzione, adottata d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “occorrerà identificarsi attraverso il modulo di autocertificazione in vigore unitamente al documento di identità e alla targa del veicolo secondo le modalità indicate sul sito della società www.autoviapadana.it” (Fonte askanews).