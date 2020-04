Sull’autocertificazione scrive “Vado a comprare la droga” e la mostra alla polizia

Fermato durante un controllo dalla polizia di Piacenza, mostra l’autocertificazione sulla quale aveva scritto “Vado a comprare della droga”.

A finire nei guai un piacentino di 34 anni, individuato grazie ai droni utilizzati in questo periodo dalla Questura di Piacenza, in via dei Mille, a bordo della propria auto.

Alla richiesta dei poliziotti se avesse con se’ della droga, prima avrebbe negato per poi consegnare lo stupefacente, 10 grammi di marijuana.

Agli agenti ha anche mostrato la propria autocertificazione, sulla quale figurava come motivazione per la propria uscita la volontà di acquistare sostanze stupefacenti.

Il 34enne è stato pertanto segnalato in Prefettura in quanto assuntore e sanzionato in virtù delle normative anticovid.