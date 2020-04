Suzzani (Unicoop) a Conte “Estendere apertura centri diurni anche per anziani”

“Ho trovato molto positivo che all’art. 8 del Dpcm del 26 aprile si indicasse alle Regioni di riattivare le attività sociali e sociosanitarie per le persone disabili organizzate anche nei servizi semiresidenziali (centri diurni) attualmente chiusi dagli ultimi provvedimenti di contenimento dell’epidemia. Ovviamente adottando protocolli di sicurezza per ospiti e operatori e adeguando di conseguenza i progetti di gestione. Credo che la stessa opportunità possa valere per identici servizi rivolti alle persone anziane, che non meno in questo momento, necessitano di cure e di supporti alle famiglie”.

Così la presidente di Unicoop Valentina Suzzani chiede “al Premier Conte, nel giorno della sua annunciata visita a Piacenza, di modificare l’art. 8 del DPCM 26 aprile per estendere la possibilità di riaprire i Centri Diurni assistenziali anche per gli anziani e non solo per le persone disabili. Chiedo pertanto – la sua richiesta -, con le modalità che riterrà più opportune, di estendere la possibilità contemplata all’art.8 del DPCM 26 aprile alle persone anziane”.

Leggi anche Il premier Conte a Piacenza nel pomeriggio

“Sono infatti all’attenzione della più grande cooperativa sociale piacentina le riprogettazioni di alcuni servizi oggi chiusi dai provvedimenti anti Coronavirus, in particolare Centri Diurni per anziani e Nidi d’Infanzia – spiega Suzzani -. Per poter riaprire e aiutare le famiglie nell’impegnativo compito di cura occorre prima di tutto che le norme e le Istituzioni siano sintonizzate su questi obiettivi. Per esempio col Comune di Piacenza abbiamo ripensato l’assistenza agli alunni disabili e sono ripartiti servizi domiciliari e a distanza. Bisogna fare così”. Unicoop fa poi sapere di “avere scritto a tutti i Sindaci dei Comuni presso i quali lavora per attivare incontri e mettersi al lavoro. Abbiamo – dichiara la realtà piacentina – offerto gratuitamente il nostro impegno progettuale e il supporto di un consulente infettivologo, il dott. Sisti, ex Direttore UO Gestione Rischio Infettivo Usl di Piacenza”.