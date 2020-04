Tagliaferri (FdI) “No alla vendita degli immobili pubblici che possono avere funzioni sanitarie”

“Escludere dalla vendita gli immobili di proprietà della Regione e delle Asl, a partire dalle strutture che possono avere funzioni socio-sanitarie in fase emergenziale dell’epidemia, come quella in corso, o in fase di quarantena”.

Lo chiede un’interrogazione alla giunta regionale di Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che, “nel pieno dell’emergenza Covid-19 – sottolinea -, porta l’attenzione su quegli immobili che la Regione ha deliberato di vendere, ma che allo stato attuale sono in buone condizioni o vengono ancora utilizzati”.

“Per alcuni di questi immobil i- evidenzia il consigliere piacentino – sono state impiegate recentemente risorse pubbliche e possono quindi risultare subito utili per ospitare nuove funzioni sanitarie. Sono un patrimonio pubblico e rappresentano un bene comune, spesso di enorme valore, a disposizione della collettività, che una volta perso risulta difficilmente reperibile. L’alienazione di immobili pubblici – rimarca l’esponente di Fdi – è una scelta definitiva che può portare vantaggi immediati in termini di ingresso di risorse, ma anche nuove spese e dipendenza dal settore privato in caso di rinnovate esigenze sociali e sanitarie”.

“Inoltre – sottolinea Tagliaferri – bisogna considerare come la capacità di produrre reddito di un immobile vada calcolata rispetto alle sue potenzialità attuali e future, queste ultime difficilmente prevedibili nel lungo periodo come dimostra la stessa emergenza coronavirus. Le difficoltà del mercato immobiliare non potranno che peggiorare a seguito della crisi economica globale originata dall’emergenza epidemiologica, che prevedibilmente sarà ancora di lunga durata”.