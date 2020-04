Tagliaferri (Fdi) “Quarantena favorisce microcriminalità: cosa intende fare la Regione?”

“La Regione si adoperi per garantire la sicurezza dei cittadini in un momento in cui la quarantena imposta dal Coronavirus lascia spazi inaspettati alla microcriminalità”.

A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta Regionale, è il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi). “Il responsabile della Direzione centrale anticrimine del ministero dell’Interno – riporta Tagliaferri – ha informato i questori che si sta già registrando il progressivo intensificarsi dello spaccio e delle condotte predatorie a danno di esercizi commerciali e istituti bancari non più presidiati per effetto della chiusura oltre che colpire quelli che, rimanendo aperti in quanto rivenditori di generi di prima necessità, come le farmacie e i negozi di generi alimentari, costituiscono obiettivi particolarmente a rischio anche in relazione agli incassi raccolti a fine giornata (in orario notturno) e ai cosiddetti fondi cassa giacenti”.

“Lo scenario prodotto dalle misure di contenimento costituisce un inaspettato spazio di agibilità per le varie forme di criminalità – evidenzia Tagliaferri – pronte ad approfittare delle prescritte misure di distanziamento sociale e della conseguente rarefazione delle attività pubbliche per raggiungere finalità illecite”. Da qui l’interrogazione alla Giunta, “per sapere cosa intenda fare la Regione rispetto alla situazione emergenziale e al proliferare di episodi di criminalità diffusi in tutto il territorio e quali iniziative intenda adottare, in sinergia con gli enti locali interessati, per contrastare il fenomeno, con particolare riferimento al potenziamento degli organici delle forze dell’ordine a presidio del territorio”.