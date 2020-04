Tagliaferri (FdI) “Si verifichi che strutture sanitarie rispettino le disposizioni regionali sui tamponi”

“Verificare che le strutture sanitarie eseguano i test anti Covi-19 nel pieno rispetto delle disposizioni regionali”. A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta regionale, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che riferisce come “alcune strutture sanitarie abbiano confermato a mezzo stampa di aver effettuato tamponi nasofaringei, al di fuori di ogni convenzione di medicina del lavoro, a persone che hanno pagato di tasca propria”.

“L’esecutivo regionale – si chiede Tagliaferri – ha attivato verifiche per identificare le strutture sanitarie (private, accreditate e non) che stanno eseguendo privatamente, al di fuori da indicazioni regionali, test nasofaringei per diagnosi da Covid-19 a pagamento? Quali misure cautelative intende intraprendere per evitare che quanto già accaduto possa ripetersi? Quanto viene rimborsato dalla Regione ai laboratori autorizzati per l’esecuzione e la successiva elaborazione dei test molecolari e quanti ne sono statati effettuati, distinti per ogni singolo laboratorio, fino a oggi?”.