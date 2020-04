Teatro Municipale, spettacoli e eventi sospesi anche nel mese di maggio

Anche per il mese di maggio la Fondazione Teatri di Piacenza, in conseguenza ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto e il contenimento del Covid-19, prosegue purtroppo l a sospensione di tutti gli eventi in calendario nell’ambito della Stagione 2019/2020.

In particolare, è sospeso il balletto Felliniana della Comp agnia Artemis Danza, diretta da Monica Casadei, ideato per celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini e programmato per domenica 10 maggio. Sono inoltre sospesi i concerti della rassegna Allegro con Brio, in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza, i cui appuntamenti a ingresso libero erano previsti per domenica 3 e domenica 24 maggio. Sospeso anche l’appuntamento annuale con il progetto “Bambini…all’opera!”, nell’ambito della Stagione Young, a cura delle Scuole primarie del IV Circolo Didattico di Piacenza, con la direzione di Corrado Casati.

La Fondazione Teatri di Piacenza ricorda che i biglietti già emessi per gli spettacoli sospesi ma che saranno riprogrammati, conservano la loro validità per le nuove date. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: info@teatripiacenza.it, o seguire il sito internet www.teatripiacenza.it e i social media del Teatro Municipale che saranno costantemente aggiornati. “In questo momento d’emergenza sanitaria – conclude la nota -, la Fondazione Teatri di Piacenza ringrazia il gentile pubblico per la vicinanza e la collaborazione”.