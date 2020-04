La settimana prosegue all’insegna del tempo soleggiato a Piacenza.

Tuttavia, come rileva Arpae, per un paio di giorni si avranno temperature ancora inferiori alla media sopratutto nei valori minimi (tra 0 e 2 gradi in città, con valori sotto zero e gelate nelle aree extra urbane).

Un aumento delle temperature si avrà da venerdì 3 aprile: attese massime intorno ai 15°C con progressivo aumento fino a 16-17 gradi nel weekend.