Temperature in ulteriore rialzo nel weekend a Piacenza.

Siamo entrati in una fase di tempo stabile – le previsioni Arpae – con cielo per lo più sereno e con temperature che potranno toccare anche i 25 gradi. Nubi in transito interesseranno il fine settimana, ma senza pioggia. Dalle ultime proiezioni dei modelli matematici, possibili precipitazioni potrebbero invece tornare a bagnare gran parte della regione, a partire da martedì 28 aprile.