Test sierologici, a breve pronta una lista di laboratori autorizzati dalla Regione

Test sierologici, domani (23 aprile, ndr) sarà pronta una prima lista di laboratori privati autorizzati a eseguirli.

Lo annuncia il commissario Sergio Venturi, durante la consueta diretta Facebook del pomeriggio. Nei giorni scorsi la Regione Emilia Romagna aveva fermato questa tipologia di screening, avviata privatamente in diverse realtà con numerose richieste da parte di aziende, che già hanno prenotato test per i propri dipendenti. “Non siamo così pervicaci e sovietici da escludere la collaborazione con il privato, ma se siamo servizio sanitario pubblico viene prima, per noi, la sicurezza dei cittadini – ha detto Venturi -. Ci siamo presi il tempo necessario per essere sicuri che, essendo tutti cittadini che pagano le tasse, me compreso, il servizio offerto garantisca risultati utili e confrontabili. Voglio essere certo che i test eseguiti nel privato diano lo stesso risultato del pubblico”.

La lista che verrà comunicata a breve (con anche maggiori informazioni su modalità di accesso) sarà integrata nei prossimi giorni, con nuovi nominativi di laboratori autorizzati.